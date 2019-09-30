Экономика

Мойка78Мойка78В России усложнились правила выдачи кредитов

Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей. Если показатель составит больше 50%, кредитор будет нести дополнительную нагрузку на капитал в половину сумму займа.
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