Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей. Если показатель составит больше 50%, кредитор будет нести дополнительную нагрузку на капитал в половину сумму займа.

Политика Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17 Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Гаджеты Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.

Футбол «Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".

Спорт Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Общество Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера» Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.

Единоборства Деревянченко считает, что в первом бою с Альваресом победил Головкин Украинский боксёр Сергей Деревянченко выразил мнение относительно поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

Происшествия В Башкирии охотник принял священника за животное и выстрелил В лесу Зилаирского района Башкирии охотник выстрелил в ногу священнику, приняв его за животное.

Футбол «Спартак» начинает переговоры с Тедеско Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.

Футбол Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Космос С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Армия и оружие Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел грандиозный по масштабам военный парад, посвященный 70-летию образования Китайской Народной Республики.

Энергетика Предсказано будущее России без нефти По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Здоровье ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43% Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Политика Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.

Интернет WhatsApp начал тестировать функции исчезающих сообщений Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию — исчезающие сообщения, сообщает специализированный портал WABetaInfo.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Театры В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».