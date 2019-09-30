Финансы

Мойка78Мойка78В России усложнились правила выдачи кредитов

Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей. Если показатель составит больше 50%, кредитор будет нести дополнительную нагрузку на капитал в половину сумму займа.
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Жить в долг станет труднее

Российская газета16:00

В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО

RT на русском14:30

Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

Газета.Ru01:45

Денег нет и не займете

Фонтанка.Ру07:01

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

РИА Новостивчера в 19:10

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

ТАССвчера в 17:16

Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

РБКвчера в 17:00
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Политика

Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17

Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Взгляд.ру 13:56
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Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
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Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru вчера в 11:40
Футбол

«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов

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Российская газета 15:23
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
Спорт

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

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Ридус вчера в 15:59
Общество

Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Единоборства

Деревянченко считает, что в первом бою с Альваресом победил Головкин

Украинский боксёр Сергей Деревянченко выразил мнение относительно поединков казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
RT на русском 29 сентября в 16:36
Происшествия

В Башкирии охотник принял священника за животное и выстрелил

В лесу Зилаирского района Башкирии охотник выстрелил в ногу священнику, приняв его за животное.
Life.ru 10:37
Футбол

«Спартак» начинает переговоры с Тедеско

Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Футбол

Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
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Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел грандиозный по масштабам военный парад, посвященный 70-летию образования Китайской Народной Республики.
Российская газета 04:17
Энергетика

Предсказано будущее России без нефти

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Кино

Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

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Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности

Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
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Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Здоровье

ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Культура

Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

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Порошенко предрек снятие санкций с России из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» приведет к снятию санкций с России.
Известия 15:04
Интернет

WhatsApp начал тестировать функции исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию — исчезающие сообщения, сообщает специализированный портал WABetaInfo.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
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В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым

В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

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В Испании создали «умную» рубашку

«Умная» рубашка значительно облегчит лечение респираторных заболеваний, включая астму и муковисцидоз.
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