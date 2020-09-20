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Lenta.ru
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Ранее, 16 сентября, глава Минфина сообщил, что Москва предоставит кредит Минску в два этапа. В 2020 году республика получит миллиард долларов, 500 миллионов из которых — за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, и еще 500 — за счет межгоскредита.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечивается расчеты перед российскими поставщиками. Не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес.
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РИА Новости

Силуанов рассказал, зачем Россия дает кредит Белоруссии

РИА Новости08:13
Вечерняя Москва

«Обоюдный интерес»: Силуанов объяснил, почему Россия дает кредит Белоруссии

Вечерняя Москва09:14
Lenta.ru

В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии

Lenta.ru08:35
Москва 24

Силуанов назвал причину предоставления кредита Белоруссии

Москва 2409:53
Телеканал 360°

Предоставление кредита Белоруссии выгодно и для России — Минфин

Телеканал 360°08:05
News.ru

Силуанов: России было выгодно предоставить Белоруссии кредит

News.ru07:28
Вести.Ru

России было выгодно дать Белоруссии кредит

Вести.Ru06:59

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.
Коммерсантъвчера в 09:50
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Путин рассказал, как военные возводили медцентры в условиях пандемии

Москва, 20 сентября 2020, 15:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в России в условиях пандемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами Министерства обороны.
REGNUM08:34
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Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
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