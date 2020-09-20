Вечерняя Москва 10

Ранее, 16 сентября, глава Минфина сообщил, что Москва предоставит кредит Минску в два этапа. В 2020 году республика получит миллиард долларов, 500 миллионов из которых — за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, и еще 500 — за счет межгоскредита.