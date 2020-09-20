В России усмотрели выгоду в выдаче кредита Белоруссии
Ранее, 16 сентября, глава Минфина сообщил, что Москва предоставит кредит Минску в два этапа. В 2020 году республика получит миллиард долларов, 500 миллионов из которых — за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, и еще 500 — за счет межгоскредита.В источнике
Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечивается расчеты перед российскими поставщиками. Не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес.
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