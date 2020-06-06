Российский глубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины. Она оказалась на одну тысячу метров меньше показателей, полученных в 1957 году советскими учеными, пишет ТАСС.

В России усомнились в глубине Марианской впадины

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