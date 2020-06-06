Наука
Lenta.ruВ России усомнились в глубине Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины. Она оказалась на одну тысячу метров меньше показателей, полученных в 1957 году советскими учеными, пишет ТАСС.
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Раскрыты подробности уникального эксперимента России в самой глубокой точке планеты
Московский Комсомолец06 июня в 07:22
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Экономика
Инвестор раскрыл планы по развитию Эльгинского месторождения
Согласно плану «А-Проперти», на Эльгинском месторождении будет построен горно-обогатительный комбинат, мощность переработки которого на первом этапе составит 32 млн тонн угля.
Коммерсантъ 04:55
Космос
Корабль «Орёл» получит новое канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию Роскосмос) опробовали новое канатно-спусковое устройство, которым будет оснащён перспективный космический корабль «Орёл».
3DNews 05 июня в 09:54
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили еще 67 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых был зафиксирован посмертно у 58-летней пациентки.
ВЕТТА 03:45
Энергетика
Саудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть
Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
Вести.Ru 03:35
Общество
Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.
Газета.Ru вчера в 19:14
Политика
Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве
«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении.
REGNUM 03:18
Шоу-бизнес
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 04:20
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
Фигурное катание
Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко
Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Культура
В сети открылся виртуальный рынок российского контента
В сети стартовал первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Он продлится с 8 по 15 июня 2020 года.
RT на русском 03:57
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии
"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 04:53
Здоровье
Владимирская область застряла на плато по коронавирусу
Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
Lenta.ru вчера в 17:09
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
В рамках пародии Киркоров назвал Лозу «никому не нужным аппендицитом».
iReactor 04:24
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Экономика
Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa.
РБК 03:06
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
Российская газета 03:17
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье выявлено 748 случаев коронавируса.
Телепорт 03:44