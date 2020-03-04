Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может оказаться недостаточно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.
РБКвчера в 16:00

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В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных

Znak.comвчера в 21:33

Счетная палата усомнилась, что цель по снижению бедности будет достигнута

Газета.Ru02:16

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

Lenta.ru01:27

В Счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году

ТАСС01:11

В Счетной палате усомнились в реализации плана по снижению бедности в России

Известия02:31

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

URA.Ruвчера в 18:57

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

РБКвчера в 16:00
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Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

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Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место

Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:32
Футбол

Роналд Куман заявил, что отказался возглавить «Барселону» в январе

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал о том, что отказался от предложения возглавить «Барселону» в начале года.
Спорт-Экспресс 01:28
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва 02 марта в 10:45
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Транспорт

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

Газета.Ru 01:15
Общество

Правительство запретило вывозить медицинские маски из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Газета.Ru 02:03
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости 02 марта в 23:18
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США

Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
REGNUM вчера в 10:45
Авто

Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей

Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
ToDay News Ufa вчера в 01:08
Экономика

Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов

В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Мой Брянск вчера в 23:30
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Политика

Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной

Парламентская газета вчера в 04:51
Происшествия

В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус

В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Российская газета 02:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Общество

В Саратове снова сорван аукцион по строительству школы в «Авиаторе»

КП - Саратов 00:06
Общество

Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии

Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Современный Предприниматель 02:10
Экономика

Индия отменила запрет на криптовалюты

В Индии отменили директиву Резервного банка (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям.
РБК 02:09
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

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Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Политика

РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
БИЗНЕС Online 02:28
Происшествия

Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Известия вчера в 16:48
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Известия 01:00
Космос

Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео

На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
РЕН ТВ вчера в 10:47
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Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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