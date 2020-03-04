Экономика
Lenta.ruВ России усомнились в реализации плана по снижению бедности
В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может оказаться недостаточно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.РБКвчера в 16:00
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Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Футбол
Роналд Куман заявил, что отказался возглавить «Барселону» в январе
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал о том, что отказался от предложения возглавить «Барселону» в начале года.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
Правительство запретило вывозить медицинские маски из России
Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро после решения ФРС США
Курс рубля начал рост по отношению к доллару и евро на торгах 3 марта после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о понижении ключевой ставки.
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Эксперты рассказали, какие ошибки могут обусловить поломку мотора автомобиля.
Экономика
Сбербанк потерял первенство в рейтинге лучших банковских брендов
В ТОП — 5 по силе бренда вошел Capitec Bank. Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг брендов банков.
Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
Госдума снижает возраст получения негосударственной пенсии
Законопроект гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста.
Экономика
Индия отменила запрет на криптовалюты
В Индии отменили директиву Резервного банка (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Армия и оружие
США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Политика
РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
Происшествия
Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи
Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Происшествия
Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м
На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.