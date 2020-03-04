Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.

с чего всё началось

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может оказаться недостаточно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

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