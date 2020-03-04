Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может оказаться недостаточно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата усомнилась, что цель по снижению бедности будет достигнута

Газета.Ru02:16

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

Lenta.ru01:27

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

URA.Ruвчера в 18:57

В Счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году

ТАСС01:11

В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных

Znak.comвчера в 21:33

Счетная палата: влияние мер на снижение бедности может быть переоценено

REGNUM02:19

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

РБКвчера в 16:00
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Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Lenta.ru 02:09
Футбол

Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России

Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Metaratings вчера в 08:17
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:45
Общество

В ОП оценили идею ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости 01:54
Экономика

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Политика

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Инфорос вчера в 13:42
Экономика

ФРС США неожиданно снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
DP.RU вчера в 10:14
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Политика

Посол Непала рассказал о проблемах с оплатой купленных у России Ми-17

Непал не может оплатить РФ покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил в интервью РИА Новости посол южноазиатской республики в РФ Риши Рам Гхимире.
РИА Новости 02:23
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Здоровье

В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Life.ru вчера в 11:07
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Общество

Названы права россиян на время карантина по коронавирусу

Россияне с подозрением на коронавирус имеют возможность отказаться от госпитализации, а принудительно отправлять граждан на карантин в сопровождении сотрудников правоохранительных органов никто права не имеет.
Lenta.ru вчера в 16:23
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

Известия 01:00
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Детям, беременным женщинам и кормящим лучше вовсе отказаться от поста, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, сделать свой рацион менее строгим, заявили эксперты.
Усолье.Инфо 02:20
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс вчера в 12:13
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Общество

Роспотребнадзор: в РФ зафиксировано уже шесть случаев коронавируса

В РФ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом к настоящему времени.
Аргументы и Факты вчера в 02:03
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
RT на русском 01:34
Общество

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Газета.Ru 01:20
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости вчера в 10:14
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»

В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Piter.tv вчера в 07:06
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class

Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Новые автомобили вчера в 09:37
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