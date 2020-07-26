Армия и оружие
RT на русскомВ России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы. Об этом сообщили в российском Минобороны.
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Армия и оружие
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 05:33
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 24 июля в 11:13
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.
RT на русском 05:50
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Мясников написал свое мнение в Telegram-канале, отметив, что уровень образования в стране «и так упал ниже критической отметки».
Evo-rus.com 04:02
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
1. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться в Россию
Певица Виктория Дайнеко вместе с дочерью «застряла» в США. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.
Московский Комсомолец 03:56
Гаджеты
Названа возможная дата презентации нового iPhone 12
ToDay News Ufa вчера в 06:57
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Российская газета вчера в 13:00
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Основное недовольство Halo Infinite, похоже, заключается в том, что она выглядит «плоской» и не кажется игрой нового поколения.
3DNews 06:12
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Здоровье
На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
REGNUM вчера в 05:44
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 135 человек
В Челябинской области за сутки выявлено 135 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе заразились 11 163 человека.
Znak.com 02:40
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11