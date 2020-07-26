Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы. Об этом сообщили в российском Минобороны.
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Минобороны сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

РБК05:41

Минобороны сообщило о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Коммерсантъ05:30

«Уникальная по дальности и точности стрельбы»: в МО РФ рассказали об испытаниях ракеты «Циркон»

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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Газета.Ru05:02

В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

ТАСС05:01

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

RT на русском05:22
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