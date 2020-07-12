Коронавирус
КоммерсантъВ России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось. Первая группа добровольцев будет выписана в среду, вторая — 20 июля, заявил «РИА Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
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Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистИА Красная Весна 01:23
с чего всё началось
Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов. Клинические испытания велись с 18 июня.РИА Новости00:03
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