Коронавирус
КоммерсантъВ России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось. Первая группа добровольцев будет выписана в среду, вторая — 20 июля, заявил «РИА Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Читать в источнике
Оценить839
Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистРИА Новости 00:03
с чего всё началось
Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.РИА Новости00:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения оповестила, что если граждане перестанут соблюдать правила поведения при COVID-19, то ограничения, введенные из-за коронавируса, могут вернуть в Россию.
News-24.ru 02:41
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Футбол
«Фенербахче» хочет купить у «Зенита» Дзюбу
Как сообщает источник, турецкий клуб уже связывался с форвардом, так как хочет купить опытного нападающего.
Metaratings вчера в 09:04
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который дебютировал 9 июля, не доберется до российского рынка.
Новые автомобили 00:27
Религия
Православные тамбовчане празднуют День святых апостолов Петра и Павла
Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
Онлайн Тамбов.ру 02:37
Здоровье
Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.
Известия 01:01
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Автоспорт
Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1.
Чемпионат вчера в 13:58
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
Гаджеты
Эксперт перечислил секретные функции смартфонов
Эксперт проекта НАФИ Цифровой гражданин Владимир Гриценко поделился несколькими лайфхаками, которые можно найти на мобильном устройстве.
iReactor вчера в 21:07
Фигурное катание
Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира
РИА Новости вчера в 10:38
Футбол
Бубнов поставил на победу «Сочи» над «Спартаком» в 28-м туре РПЛ
Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов считает, что «Сочи» обыграет «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России.
Sport24.ru вчера в 05:11
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Экономика
На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер
Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
РБК 02:01
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Общество
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов
В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
Общество
Одна пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе
Число пациентов с коронавирусом, которые скончались в Кемеровской области, увеличилось до 14, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
ФАН 02:05
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы»
Газизов хочет подписать в «Спартак» двух центральных защитников уфимского клуба — румына Йонуца Неделчару и грузина Джемала Табидзе.
BetOn вчера в 18:08
Общество
Власти Калифорнии из-за коронавируса освободят ещё до 8000 заключённых
Департамент исправительных учреждений и реабилитации американского штата Калифорния (CDCR) намерен к концу августа освободить еще до 8000 заключённых в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аргументы и Факты вчера в 01:24
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова порекомендовал дочери актера не лезть в дело о ДТП
Газета.Ru вчера в 12:58