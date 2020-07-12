Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов. Клинические испытания велись с 18 июня.

с чего всё началось

Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты.

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось. Первая группа добровольцев будет выписана в среду, вторая — 20 июля, заявил «РИА Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

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