Экономика
ФедералПрессВ России установили квоту на прием мигрантов на работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году. Текст постановления доступен на сайте правительства. Согласно нормативу, иностранцев можно задействовать на уровне 80 процентов в сфере строительства.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБКвчера в 04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизньвчера в 02:40
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REGNUM 02:06
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
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МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM вчера в 02:39
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Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
РБК вчера в 21:51
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Роскачество назвало лучшие мессенджеры
Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play.
ФАН 01:28
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На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Кремль ищет кандидатов в новый созыв Госдумы
О новой стратегии Кремля в подборе кандидатов в состав Государственной Думы на выборах 2021 года рассказывает РБК.
Smolnarod.ru 03:11
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
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Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ
СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
REGNUM вчера в 07:47
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
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РБК вчера в 07:03
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В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
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WomanHit.ru 03:21
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51-летняя российская актриса Оксана Фандера специально перестала красить седые волосы.
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Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
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Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Политика
В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
Ведомости вчера в 17:54
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
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Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
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Армия и оружие
Defence 24 (Польша): российский спецназ применяет полученный в Сирии опыт (Defence24)
Свои плоды принес в первую очередь опыт, полученный в Сирии (и наверняка в Донбассе), который находит отражение в проводящихся на полигонах учениях.
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