с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году. Текст постановления доступен на сайте правительства. Согласно нормативу, иностранцев можно задействовать на уровне 80 процентов в сфере строительства.

В России установили квоту на прием мигрантов на работу

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