Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России установили квоту на прием мигрантов на работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году. Текст постановления доступен на сайте правительства. Согласно нормативу, иностранцев можно задействовать на уровне 80 процентов в сфере строительства.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
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