Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России установили квоту на прием мигрантов на работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году. Текст постановления доступен на сайте правительства. Согласно нормативу, иностранцев можно задействовать на уровне 80 процентов в сфере строительства.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК07 октября в 04:27

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Пустят не везде

Российская газета07 октября в 15:22

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru07 октября в 13:13

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь07 октября в 02:40

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС07 октября в 03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости07 октября в 03:05

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК07 октября в 04:27

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс07 октября в 02:40
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:10, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ07 октября в 14:52
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
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