Экономика
ФедералПрессВ России установили квоту на прием мигрантов на работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году. Текст постановления доступен на сайте правительства. Согласно нормативу, иностранцев можно задействовать на уровне 80 процентов в сфере строительства.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК07 октября в 04:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь07 октября в 02:40
Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
Интерфакс07 октября в 02:40
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Политика
Александр Калашников возглавил ФСИН
С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области.
Газета.Ru вчера в 09:18
Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК вчера в 16:46
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Версия Арашукова Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013 – 2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Политика
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
ТАСС вчера в 15:34
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия
В Брянске мошенники продавали бесплатные места на кладбище
В Брянске задержали фигуранта уголовного дела о мошенничестве в сфере оказания ритуальных услуг.
Городской телеканал (Брянск) 02:36
Шоу-бизнес
Актрису Заворотнюк выписали из больницы
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве.
АБН вчера в 03:14
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Авто
В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом
Российская газета 02:00
Транспорт
Сроки начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по железной дороге в Крым перенесли на полгода: если раньше планировалось сделать это в декабре текущего года, то теперь – в июне 2020 года.
Новый День вчера в 00:47
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv вчера в 01:19
Авто
Представлены пять бюджетных авто с самыми надежными двигателями
Эксперты назвали бюджетные автомобили с самыми надежными двигателями. Верхнюю строчку рейтинга завоевал Renault.
МедиаПоток 06 октября в 04:48
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Кино
Съемки фильма о Юлии Началовой начались со скандала
Слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.
Амур.инфо 02:33
Космос
На Луне нашли город инопланетян
Утро.ru 05 октября в 21:05
Происшествия
Газовая труба взорвалась в центре Петербурга
iReactor 01:54
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 вчера в 05:02
Происшествия
Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом
В Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным.
Новости Саратова вчера в 04:45
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель
«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06