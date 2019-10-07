с чего всё началось

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Экономика и жизнь

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