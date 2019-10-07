с чего всё началось

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Экономика и жизнь

Экономика Совфед одобрил отчет об исполнении бюджета за 2018 год Совет Федерации одобрил закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год».

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, уволившаяся из регионального правительства после обвинений в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, нашла новую работу.

Хоккей «Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Политика Обнародованы доказательства давления США на Украину по делу Байденов Депутат Верховной Рады Украины и инициатор расследования вмешательства Киева в президентские выборы в США Андрей Деркач обнародовал документы, доказывающие факт давления посольства Соединенных Штатов в Киеве на украинских следователей.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры Роскачество отмечает, что проблемы, связанные с качеством рыбы и рыбной продукции, в России все еще остаются актуальными.

Интернет Роскачество определило самые лучшие мессенджеры Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Авто АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.

Политика В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Футбол Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны» Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.