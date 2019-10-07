Экономика

ИзвестияИзвестияВ России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК07 октября в 04:27

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Интерфакс07 октября в 02:40

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

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Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости07 октября в 03:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь07 октября в 02:40

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru07 октября в 13:13
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ07 октября в 14:52
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
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