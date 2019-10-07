Экономика
ИзвестияВ России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.
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Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК07 октября в 04:27
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Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
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