Экономика

ИзвестияИзвестияВ России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК07 октября в 04:27

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Пустят не везде

Российская газета07 октября в 15:22

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс07 октября в 02:40

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК07 октября в 04:27

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС07 октября в 03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости07 октября в 03:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь07 октября в 02:40

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru07 октября в 13:13
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Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ07 октября в 14:52
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
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Вместо турецких курортов российские туристы могут отправиться на Кипр.
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Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

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