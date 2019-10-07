с чего всё началось

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 7 октября.

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Экономика и жизнь

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.

Происшествия Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Армия и оружие В США придумали план сдерживания России в Черном море «Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.

Происшествия Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.

Политика В Цхинвале назвали улицу в честь Путина В Цхинвале центральная улица названа в честь президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев.

Авто «АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Армия и оружие В ЛНР объяснили срыв Киевом разведения войск в Донбассе Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, которое было запланировано на понедельник, не началось, так как эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Финансы Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.

Транспорт Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Авто Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Транспорт РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.

Общество Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Общество Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников "Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.