Экономика
Общественное телевидение РоссииВ России установили квоты по приему иностранцев на работу
С 2020 года иностранцы, которые приехали в Россию на заработки не смогут работать продавцами в аптеках, на рынках и других нестационарных торговых точках. В этих областях установлена нулевая квота, передает ОТР.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК07 октября в 04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
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Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
Интерфакс07 октября в 02:40
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