Экономика
Общественное телевидение РоссииВ России установили квоты по приему иностранцев на работу
С 2020 года иностранцы, которые приехали в Россию на заработки не смогут работать продавцами в аптеках, на рынках и других нестационарных торговых точках. В этих областях установлена нулевая квота, передает ОТР.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБК07 октября в 04:27
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Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
Интерфакс07 октября в 02:40
Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизнь07 октября в 02:40
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Космос
Зонд Bepicolombo зафиксировал шесть гамма-вспышек на пути к Меркурию
Российский прибор MGNS, установленный на борту европейской части миссии BepiColombo, зафиксировал на пути к Меркурию сразу шесть мощных гамма-всплесков, отголосков самых мощных катаклизмов во Вселенной.
Футбол
Нидерланды отказались от использования названия Голландия
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Армия и оружие
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
Культура
Мартин и Улицкая стали фаворитами на Нобелевскую премию по литературе
Букмекеры включили автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую в число фаворитов Нобелевской премии по литературе, следует из данных портала Nicer Odds.
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
Технологии
Сбербанк показал новые корпоративные цвета
Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.
Общество
Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Войска Турции начали пересекать сирийскую границу
«Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», – сообщил знакомый с ситуацией источник, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины
С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Общество
Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд
Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Происшествия
Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы
Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.