Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ России установили квоты по приему иностранцев на работу

С 2020 года иностранцы, которые приехали в Россию на заработки не смогут работать продавцами в аптеках, на рынках и других нестационарных торговых точках. В этих областях установлена нулевая квота, передает ОТР.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК07 октября в 04:27

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Пустят не везде

Российская газета07 октября в 15:22

Правительство РФ установило предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год

Интерфакс07 октября в 02:40

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РБК07 октября в 04:27

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

ТАСС07 октября в 03:55

Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

РИА Новости07 октября в 03:05

Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год

Экономика и жизнь07 октября в 02:40

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Газета.Ru07 октября в 13:13
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:37, Ашберн

Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZ07 октября в 14:52
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Москва 24 07 октября в 14:52
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Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

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Газета.Ru 04:11
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ТАСС Наука 04:44
Футбол

Нидерланды отказались от использования названия Голландия

Sputnik Абхазия 06 октября в 03:20
Экономика

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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Политика

В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
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Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».
Известия 02:39
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество

Электронную почту россиян предложили блокировать

1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
Армия и оружие

В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС

В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
REGNUM вчера в 10:29
Культура

Мартин и Улицкая стали фаворитами на Нобелевскую премию по литературе

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Москва 24 03:25
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Шоу-бизнес

Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы

Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru 07 октября в 12:02
Энергетика

Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Технологии

Сбербанк показал новые корпоративные цвета

Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.
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Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае

VSE42.RU вчера в 22:09
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
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Армия и оружие

Войска Турции начали пересекать сирийскую границу

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Взгляд.ру 04:46
Шоу-бизнес

Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
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Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
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«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины

С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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Общество

Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд

Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
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Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
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Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы

Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.
Газета.Ru 04:14
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