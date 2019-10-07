с чего всё началось

С 2020 года иностранцы, которые приехали в Россию на заработки не смогут работать продавцами в аптеках, на рынках и других нестационарных торговых точках. В этих областях установлена нулевая квота, передает ОТР.

В России установили квоты по приему иностранцев на работу

Экономика и жизнь

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