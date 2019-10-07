Экономика
Общественное телевидение РоссииВ России установили квоты по приему иностранцев на работу
С 2020 года иностранцы, которые приехали в Россию на заработки не смогут работать продавцами в аптеках, на рынках и других нестационарных торговых точках. В этих областях установлена нулевая квота, передает ОТР.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.РБКвчера в 04:27
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Правительство утвердило допустимую долю иностранных работников в России на 2020 год
Экономика и жизньвчера в 02:40
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Гаджеты
Samsung распродала все Galaxy Fold в России
Общество
Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Армия и оружие
В Новосибирске могут прекратить производство Су-34
Следовательно, производство Су-34 может сократиться до шести в год: «Дискуссия идет о том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске или же логичнее перевести сборку на основную площадку «Сухого» – завод в Комсомольске-на-Амуре».
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Здоровье
Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов
Шоу-бизнес
«Любимая врагиня»: Алена Водонаева опубликовала редкие фото с Ольгой Бузовой
Основной соперницей Водонаевой была певица Ольга Бузова, которая после многолетнего участия в шоу стала его ведущей.
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Главком ВКС дал указание убрать цветы и картины из кабинетов командиров
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин дал устное указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы на выздоровление актрисы Заворотнюк
РИАМО – 7 окт. Ситуация со здоровьем актрисы театра и кино, звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк волнует поклонников и профессиональное сообщество, так, нейрохирург из Красноярского края Павел Шнякин уверен, что, если у артистки нашли глиобластому, то рассчитывать можно лишь на продление жизни, а не на исцеление, сообщает kp.ru.
Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Интернет
«Яндекс» выделил конкурентам строку
Компания представила новый способ продвижения в поиске "Яндекс" предложил рынку новый формат рекламы в поисковой выдаче, визуально напоминающий "колдунщики", через которые компания продвигает собственные сервисы.
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Религия
Поглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат»
В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата.
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.