Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ России установили квоты по приему иностранцев на работу

С 2020 года иностранцы, которые приехали в Россию на заработки не смогут работать продавцами в аптеках, на рынках и других нестационарных торговых точках. В этих областях установлена нулевая квота, передает ОТР.
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с чего всё началось
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление
 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Россия закрывает для мигрантов «хлебные места»

Вести.UZвчера в 14:52
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