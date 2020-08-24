В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты
Смотрите также
Лукашенко назвал протестующих в Минске крысами
«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Воспитанник ПСЖ принес «Баварии» победу в Лиге чемпионов
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Сверхновая Кеплера продолжает расширяться спустя 400 лет после взрыва
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Трамп заявил о готовности рассмотреть разъединение экономик США и КНР
Главврач омской больницы рассказал о состоянии здоровья Навального
Зеленский пообещал провести большой военный парад в Донбассе
Вышел первый тизер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Лукашенко потребовал увольнять поддерживающих протесты учителей
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Врач принявшей Навального омской больницы пожаловался на угрозы
Убийца девятилетней девочки из Саратова получил пожизненный срок
Правительство России установило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Срок погашения увеличен до 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Кабмин зафиксировал ставку по образовательным кредитам
Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.
ТАСС05:42
Подробнее о событии