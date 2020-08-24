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Мишустин анонсировал снижение ставки по образовательным кредитам

Ставка по образовательным кредитам будет снижена и составит 3%, а срок погашения займов — увеличен до 15 лет. Об этом 24 августа на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Правительство правила предоставления господдержки образовательного кредитования, сообщил 24 августа премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
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Право.ру06:46
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Российская газета12:00
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В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты

Коммерсантъ06:17
Вести.Ru

В России появились льготные кредиты на образование под 3%

Вести.Ru05:15
RT на русском

Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование

RT на русском05:23
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В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

РИА Новости05:21
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Интерфакс05:30
Агентство Москва

Правительство РФ увеличило срок погашения образовательных кредитов до 15 лет

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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Российские ВКС ответили на гибель генерала в Сирии

Предполагается, что активизация действий российских военных связана с оживлением активности боевиков в центре и на востоке Сирии, а также с гибелью в результате подрыва на мине генерал-майора Вячеслава Гладких.
Военное обозрение10:35
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