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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты

Правительство России установило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Срок погашения увеличен до 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Правительство правила предоставления господдержки образовательного кредитования, сообщил 24 августа премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
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Право.ру06:46
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Российская газета

Ставка на диплом

Российская газета12:00
Коммерсантъ

В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты

Коммерсантъ06:17
Вести.Ru

В России появились льготные кредиты на образование под 3%

Вести.Ru05:15
RT на русском

Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование

RT на русском05:23
РИА Новости

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

РИА Новости05:21
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Интерфакс05:30
Агентство Москва

Правительство РФ увеличило срок погашения образовательных кредитов до 15 лет

Агентство Москва05:06

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Областная газета12:40
1

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
РБК12:28
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Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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В Петербурге мать через суд требует снабдить ее ребенка препаратом стоимостью свыше $1 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления матери годовалого ребенка с просьбой обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить ее препаратом Zolgensma для его лечения.
ТАСС12:20
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В Минздраве России обсудили смертность в Дагестане

Пресс-служба Минздрава РД, сообщила, что эпидемиологическую ситуацию в Дагестане и меры по снижению смертности в регионе обсудили на совещании под руководством заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Новое дело11:03
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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Трамп пообещал, что в США никогда не будет социализма

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общенационального предвыборного съезда республиканцев в городе Шарлотт штата Северная Каролина пообещал, что США никогда не будут социалистической страной.
Парламентская газета15:02
6

Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти планируют переломить в ближайшее время тенденцию падения объемов сельхозпроизводства.
Моя Москва.онлайн08:59
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Следственный комитет Белоруссии вызвал Алексиевич на допрос

Следственный комитет Белоруссии вызвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета.
Радио Комсомольская правда12:29
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Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности посла республики в Словакии Игоря Лещени, который поддержал акции протеста после выборов главы государства, передает агентство «БелТА».
Rambler News Service11:29
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