В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты
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Правительство России установило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Срок погашения увеличен до 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Правительство правила предоставления господдержки образовательного кредитования, сообщил 24 августа премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
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