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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты

Правительство России установило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Срок погашения увеличен до 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Правительство правила предоставления господдержки образовательного кредитования, сообщил 24 августа премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами
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Право.ру06:46
Подробнее о событии
РИА Новости

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

РИА Новости05:21
Коммерсантъ

В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты

Коммерсантъ06:17
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Интерфакс05:30
RT на русском

Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование

RT на русском05:23
Российская газета

Ставка на диплом

Российская газета12:00
Вести.Ru

В России появились льготные кредиты на образование под 3%

Вести.Ru05:15
Агентство Москва

Правительство РФ увеличило срок погашения образовательных кредитов до 15 лет

Агентство Москва05:06

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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В Минске началась акция сторонников оппозиции

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
РИА Новости13:46

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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Член совета оппозиции Ковалькова находится в минском Центре изоляции

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, задержанная 24 августа, находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, заявила пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич.
News.ru13:49

Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Интерфакс13:17