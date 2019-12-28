Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

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В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков. Документ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году.
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В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

Газета.Ru07:34

За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону02:48
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