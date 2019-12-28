В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков. Документ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году.

В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

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