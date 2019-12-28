Общество

Газета.RuГазета.RuВ России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков. Документ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году.
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В России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной

Газета.Ruвчера в 07:34

За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?

Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 02:48

Установка «умных» электросчетчиков с 2020 года стала обязательной в РФ

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В России вступил в силу закон об обязательной установке смарт-счётчиков электроэнергии

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В России стала обязательной установка «умных» электросчетчиков

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В России начинается внедрение «умных» электросчетчиков

Журналистская правдавчера в 08:54

С января россиян начнут переводить на «умные» счетчики

Независимый публициствчера в 22:03
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Политика

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Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

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Согласно информации, распространяющейся в Сети, смартфон iPhone SE2 получит боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
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РИА Новости вчера в 23:45
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Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
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Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.
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Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
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Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ

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Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
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Армия и оружие

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
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В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»

Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
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Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов

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Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади.
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«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
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Компания Samsung создала первых «искусственных людей»

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