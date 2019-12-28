Общество
Газета.RuВ России установка «умных» счетчиков в 2020 году станет обязательной
В 2020 году в России начнется повсеместная обязательная установка интеллектуальных систем учета электрической энергии, или попросту "умных" счетчиков. Документ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году.
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За чей счёт будут устанавливать в квартирах «умные» счетчики?
Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 02:48
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
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IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei
Согласно информации, распространяющейся в Сети, смартфон iPhone SE2 получит боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
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Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
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Компания Acer приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых портативных компьютеров Spin 5 и Spin 3 с трансформируемой конструкцией.
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В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Здоровье
В Тульской области более 2500 человек заболели гриппом и ОРВИ
За прошедшую праздничную неделю с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 в Туле и области более 2500 человек заболело гриппом и ОРВИ, однако это ниже эпидемического порога и заболеваемости предыдущей недели на 43%.
Спорт
Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»
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СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
Хоккей
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Накануне «Матч ТВ» параллельно с финалом молодёжного ЧМ по хоккею, который шёл по Первому каналу, показал повтор игры девятилетней давности, когда Россия одержала победу.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Футбол
Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.
Армия и оружие
Индия намерена запустить производство российских АК-203
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Армия и оружие
Киевские каратели натравят снайперов на сотрудников ОБСЕ
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Армия и оружие
В Японии назвали советский МиГ-25 «королем скорости»
Советский истребитель МиГ-25 – до сих пор самый быстрый в мире, убежден японский военный аналитик.
Общество
Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов
Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади.
Политика
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Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
Технологии
Компания Samsung создала первых «искусственных людей»
Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.