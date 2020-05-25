За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).

с чего всё началось

В России в первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета.

В России установлен пятилетний рекорд по загрязненности воздуха

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 1

Политика Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль Президент России Владимир Путин впервые с 9 мая вернулся на работу в Кремль.

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 359

Политика Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.

Общество Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12 Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,6K

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,3K

Здоровье Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения. 6

Происшествия Задержан зампрокурора Волгограда Заместитель прокурора Волгограда задержан по подозрению в покушении на получение взятки, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Общество В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах. 286

Армия и оружие Кубанский спецназ получил бронированные «Тайфуны» Соединение спецназа на Кубани получило партию новых бронеавтомобилей "Тайфун".

Наука Под Астраханью нашли вторую столицу Золотой Орды Ранее считалось, что именно под современным селом Селитренное находятся культурные слои XIII века, что позволяло ученым предполагать o том, что Селитренное городище – это первая столица Золотой Орды город Сарай (Сарай Бату – как это часто звучало). 1