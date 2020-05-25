Общество

Газета.RuГазета.RuВ России установлен пятилетний рекорд по загрязненности воздуха

В России в первом квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха вырос на 57% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета.
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В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).
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