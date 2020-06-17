Общество
ТрудВ России установлен рекорд по изъятию коррупционных активов чиновников
Российские правоохранители установили абсолютный рекорд по сумме изъятых коррупционных активов. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
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У российских чиновников изъяли в 70 раз больше активов, чем годом ранее
Московский Комсомолецвчера в 05:47
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников
Говорит Москвавчера в 05:50
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Общество
В Кремле прокомментировали предложение сократить новогодние праздники
Накануне в Минтруд глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
ТК Звезда вчера в 06:35
Интернет
В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
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Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета вчера в 19:30
Технологии
Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player
Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.
Вести.Ru вчера в 03:17
Политика
Трамп: Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, изложив в своей новой книге секретную информацию.
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Общество
В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год
В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху.
Газета.Ru 00:30
Политика
Путин обратится к нации перед голосованием по Конституции
Президент РФ Владимир Путин готовит обращение к нации перед голосованием по изменению Конституции России.
Политсовет 00:17
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Общество
Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике
РИА Новости 16 июня в 10:52
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня вчера в 13:40
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Технологии
Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google
«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
REGNUM вчера в 23:40
Энергетика
Цена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень
Цена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень.
BFM.ru вчера в 08:45
Армия и оружие
Российские военные прорвались через американский блокпост. Видео
Avia.pro вчера в 22:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Здоровье
Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19
Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Технологии
Роскачество предупредило об уязвимости умного дома для кибератак
Специалисты Роскачества предупредили о возможной уязвимости большинства устройств умного дома для кибератак со стороны хакеров.
Деловое.ТВ вчера в 09:08
Футбол
Директор «Чертаново»: «Ни за что бы не согласился взять игроков из «Краснодара» или «Спартака»
Директор академии клуба «Чертаново» Николай Ларин рассказал о трансферной политике московского клуба.
Матч ТВ вчера в 14:04
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 16 июня в 15:16
Общество
На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
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Шоу-бизнес
Меган Фокс перестала скрывать роман с рэпером Machine Gun Kelly
Пару уже некоторое время подозревают в романтических отношениях, однако до этого влюбленные не показывались на публике вместе.
WomanHit.ru вчера в 04:04
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
Здоровье
Названы «красные зоны» по распространению коронавируса в Приморье
К "жёлтой зоне" отнесены Шкотовский район, а также города Арсеньев и Артём.
Deita.ru вчера в 23:05
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия вчера в 16:16
Футбол
Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб
Discover24 вчера в 04:16
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47