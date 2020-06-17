Общество

ТрудТрудВ России установлен рекорд по изъятию коррупционных активов чиновников

Российские правоохранители установили абсолютный рекорд по сумме изъятых коррупционных активов. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
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Российские чиновники поставили абсолютный рекорд по коррупции

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У российских чиновников изъяли в 70 раз больше активов, чем годом ранее

Московский Комсомолецвчера в 05:47

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В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников

Говорит Москвавчера в 05:50

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

РИА Новостивчера в 05:47

Прокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей

RT на русскомвчера в 06:03
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Общество

В Кремле прокомментировали предложение сократить новогодние праздники

Накануне в Минтруд глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение проект закона о сокращении новогодних каникул в 2021 году.
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В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений

В соцсети Twitter с сегодняшнего дня появилась функция записи голосовых сообщений.
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Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

В июне в модуле "Звезда" на МКС установили специальный прибор Air Quality Monitor, чтобы найти источник бензола.
Российская газета вчера в 19:30
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Технологии

Названа дата окончательных «похорон» Adobe Flash Player

Накануне компания назвала дату, когда прекратит делать и это — 31 декабря 2020-го года.
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Трамп: Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, изложив в своей новой книге секретную информацию.
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В Госдуме предлагают снизить транспортный налог на 2020 год

В Государственной думе выступили с инициативой снизить транспортный налог на 25% в текущем году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо депутата Госдумы Василия Власова министру транспорта Евгению Дитриху.
Газета.Ru 00:30
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Политика

Путин обратится к нации перед голосованием по Конституции

Президент РФ Владимир Путин готовит обращение к нации перед голосованием по изменению Конституции России.
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Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
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Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике

РИА Новости 16 июня в 10:52
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Экономика

Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
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Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google

«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
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Цена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень

Цена 95-го бензина вышла на рекордный за всю историю уровень.
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Армия и оружие

Российские военные прорвались через американский блокпост. Видео

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Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
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Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Роскачество предупредило об уязвимости умного дома для кибератак

Специалисты Роскачества предупредили о возможной уязвимости большинства устройств умного дома для кибератак со стороны хакеров.
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Директор «Чертаново»: «Ни за что бы не согласился взять игроков из «Краснодара» или «Спартака»

Директор академии клуба «Чертаново» Николай Ларин рассказал о трансферной политике московского клуба.
Матч ТВ вчера в 14:04
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
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На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
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Меган Фокс перестала скрывать роман с рэпером Machine Gun Kelly

Пару уже некоторое время подозревают в романтических отношениях, однако до этого влюбленные не показывались на публике вместе.
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Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
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Названы «красные зоны» по распространению коронавируса в Приморье

К "жёлтой зоне" отнесены Шкотовский район, а также города Арсеньев и Артём.
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Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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