Российские правоохранители установили абсолютный рекорд по сумме изъятых коррупционных активов. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

В России установлен рекорд по изъятию коррупционных активов чиновников

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