Коронавирус
Тюменские известияВ России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом
В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах новых подтвержденных случаев не установлено. С начала эпидемии в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах и 47 летальных исходов.
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Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Единоборства
Турнир UFC 18 апреля пройдет без Хабиба Нурмагомедова
Очередной турнир международного бойцовского чемпионата UFC, который пройдет 18 апреля, состоится без участия российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Общество
За нарушение режима самоизоляции придется заплатить до 1 млн рублей
Член комитета по законодательству Викторий Шептий пояснил E1.ru, что штрафы предусмотрены для всех жителей Свердловской области: Все очень просто: впервые такой «персонифицированный» закон принят, он говорит только об одном нормативно-правовом акте — указе губернатора.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
В Москве составили более 160 протоколов на нарушителей карантина
В МВД отметили, что число случаев несоблюдения карантина в столице «достаточно маленькое».
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Футбол
Шоу: «Если не доиграем сезон, его нужно аннулировать»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выразил мнение, что нынешний сезон в случае его досрочного завершения следует аннулировать.
Музыка
Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за коронавируса
Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за пандемии.
Кино
Сальма Хайек о роли лидера в «Вечных»: «В 53 года я стала супергероиней»
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Экономисты указывают, что России уже не удастся избежать более или менее жесткой двухлетней рецессии - с соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы.
Общество
ФАС объяснила подорожание имбиря, лимонов и чеснока
Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
Армия и оружие
Российские военные приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии
Российские военные специалисты начали бороться с коронавирусом в Сербии, сообщили в Минобороны.
Шоу-бизнес
Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей
Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
Гаджеты
ASUS задействует жидкий металл в качестве термоинтерфейса
Как отмечают в компании, жидкий металл хорошо зарекомендовал себя в качестве элемента системы охлаждения.
Общество
Александр Исаев уволен из «Востокугля» и «Сибантрацита»
Председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев снят со всех занимаемых должностей.
Религия
Еще один священник в Москве заразился коронавирусом
Клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в городе Москве, диакон Дмитрий Сазонов заразился коронавирусной инфекцией.
Общество
Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Происшествия
В Белгороде COVID-19 подтверждён у ребёнка
Белгород, 6 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Один из новых подтверждённых диагнозов COVID-19 выявлен у ребёнка из Белгорода.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Здоровье
Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса
Среди наиболее распространенных симптомов эксперты отметили высокую температуру (у 78 пациентов из 85), одышку (60 пациентов) и слабость (50 пациентов).
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован
9 дней назад у Джонсона был диагностирован коронавирус и он отправился на карантин, но состояние премьера оставалось прежним – кашель и высокая температура не уходили.
Экономика
Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул
Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.