Коронавирус

Тюменские известияТюменские известияВ России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах новых подтвержденных случаев не установлено. С начала эпидемии в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах и 47 летальных исходов.
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Почти тысяча новых случаев: чем объясняется рекордный прирост заражений коронавирусом в России?

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Обновлен суточный рекорд заболевших коронавирусом в России

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"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
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