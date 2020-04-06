В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах новых подтвержденных случаев не установлено. С начала эпидемии в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах и 47 летальных исходов.

В России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Политика Мишустин анонсировал график рейсов возвращения россиян из-за рубежа Сегодня вечером появится новый график первых спецрейсов для вывоза российских граждан, которые из-за вводимых по всему миру ограничений не могут самостоятельно вернуться домой.

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Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

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Технологии Ходить без маски во время пандемии – все равно что ездить на мотоцикле без шлема Европа и США переживают более высокий уровень инфицирования COVID-19 по сравнению с азиатскими странами – и одна из причин в том, что в Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах гораздо сильнее развита культура ношения масок, благодаря предыдущему опыту столкновения с атипичной пневмонией в 2006 году.

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