Коронавирус

Тюменские известияТюменские известияВ России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах новых подтвержденных случаев не установлено. С начала эпидемии в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах и 47 летальных исходов.
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Рекордное количество новых заражений выявлено в России за сутки

Петрозаводск говорит04:20

В России установлен новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Карелинформ04:20

В России зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших COVID-19

Ведомости03:47

В России обновлен суточный рекорд по числу заболевших Covid-19

Эксперт Северо-Запад04:05

За сутки в России выявили рекордное количество заболевших коронавирусом

Readovka67.ru03:49

В России рекордный прирост случаев коронавируса — почти тысяча за сутки

BFM.ru04:19

Обновлен суточный рекорд заболевших коронавирусом в России

КТВ-Луч03:39
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Политика

Мишустин анонсировал график рейсов возвращения россиян из-за рубежа

Сегодня вечером появится новый график первых спецрейсов для вывоза российских граждан, которые из-за вводимых по всему миру ограничений не могут самостоятельно вернуться домой.
Российская газета 04:03
Технологии

В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу

Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Будущее России. Национальные проекты 04:44
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Общество

Мишустин призвал не чинить препятствий онлайн-торговле

Решение правительства о приостановке торговли, не связанной с товарами первой необходимости, не касается онлайн-магазинов, подчеркнул Мишустин.
Известия 04:51
Финансы

Доллар и евро открылись снижением к рублю

В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Компания 04:03
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Bloomberg называет ситуацию «битвой воли» между президентом РФ Владимиром Путиным, саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом и главой США.
REGNUM 04:32
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 21:25
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Общество

В Нижегородской области названы районы с коронавирусом

По данным губернатора Нижегородской области, пять городов и два района вошли в список "соответствующих территорий".
Тема Нижний Новгород вчера в 16:24
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
Право.ру 04:06
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

У двух новокузнечан обнаружили коронавирус

Двух пациентов уже выписали из больницы. Дополним, на 3 апреля в регионе провели свыше 3,5 тыс. анализов на коронавирус.
ФедералПресс 03:19
Общество

Правительство отменяет пени за неуплату по ЖКХ

Мишустин приостановил начисление пеней за неуплату коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Деловое.ТВ вчера в 15:13
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Происшествия

В Тульской области выявили десять случаев коронавируса

Тула, 6 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Тульской области за последние сутки.
REGNUM 03:50
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Общество

В Челябинской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 31

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области на утро понедельника увеличилось на четыре человека, до 31, у всех легкая и средняя форма тяжести заболевания, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 04:19
Общество

Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких

Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Премьер-министр Великобритании экстренно госпитализирован.
Суть событий 01:16
Общество

Число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 20

Ставропольские медики получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус.
АТВмедиа 01:30
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Технологии

Ходить без маски во время пандемии – все равно что ездить на мотоцикле без шлема

Европа и США переживают более высокий уровень инфицирования COVID-19 по сравнению с азиатскими странами – и одна из причин в том, что в Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах гораздо сильнее развита культура ношения масок, благодаря предыдущему опыту столкновения с атипичной пневмонией в 2006 году.
Милосердие.ru вчера в 17:09
Общество

В Японии объявят режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Чрезвычайное положение в Японии из-за распространения нового коронавируса собирается объявить уже 7 апреля премьер-министр страны Синдзо Абэ.
ИА Красная Весна 03:18
Общество

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента

Газета.Ru 02:24
Кино

Митрополит Иларион расскажет телезрителям про Иисуса Христа

Думаю, зрители узнают много нового о Христе из этого сериала.
РИА Новости 04:06
Здоровье

Ученые назвали три дополнительных симптома коронавируса

Существует ряд дополнительных симптомов, которые обнаруживаются при распространении вируса.
Российская газета вчера в 12:07
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Происшествия

В Воронежской области подтвердили девять новых случаев COVID-19

Воронеж, 6 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Девять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 6 апреля.
REGNUM 03:44
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