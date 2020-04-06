Коронавирус
Тюменские известияВ России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом
В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах новых подтвержденных случаев не установлено. С начала эпидемии в России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах и 47 летальных исходов.
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Политика
Мишустин анонсировал график рейсов возвращения россиян из-за рубежа
Сегодня вечером появится новый график первых спецрейсов для вывоза российских граждан, которые из-за вводимых по всему миру ограничений не могут самостоятельно вернуться домой.
Технологии
В России разработают тест-систему на иммунитет к коронавирусу
Разрабатываемая тест-система сможет выявлять антитела и иммунитет к коронавирусу.
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Общество
Мишустин призвал не чинить препятствий онлайн-торговле
Решение правительства о приостановке торговли, не связанной с товарами первой необходимости, не касается онлайн-магазинов, подчеркнул Мишустин.
Финансы
Доллар и евро открылись снижением к рублю
В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Bloomberg называет ситуацию «битвой воли» между президентом РФ Владимиром Путиным, саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом и главой США.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
В Нижегородской области названы районы с коронавирусом
По данным губернатора Нижегородской области, пять городов и два района вошли в список "соответствующих территорий".
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО со скрытой функцией замедления батареи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок работы гаджетов, в частности, путем «увязки» функциональности устройства со сроком износа аккумулятора.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
У двух новокузнечан обнаружили коронавирус
Двух пациентов уже выписали из больницы. Дополним, на 3 апреля в регионе провели свыше 3,5 тыс. анализов на коронавирус.
Общество
Правительство отменяет пени за неуплату по ЖКХ
Мишустин приостановил начисление пеней за неуплату коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Происшествия
В Тульской области выявили десять случаев коронавируса
Тула, 6 апреля 2020, 10:50 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Тульской области за последние сутки.
Путешествия
АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Общество
В Челябинской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 31
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области на утро понедельника увеличилось на четыре человека, до 31, у всех легкая и средняя форма тяжести заболевания, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Общество
Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких
Бориса Джонсона подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Премьер-министр Великобритании экстренно госпитализирован.
Общество
Число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 20
Ставропольские медики получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Технологии
Ходить без маски во время пандемии – все равно что ездить на мотоцикле без шлема
Европа и США переживают более высокий уровень инфицирования COVID-19 по сравнению с азиатскими странами – и одна из причин в том, что в Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах гораздо сильнее развита культура ношения масок, благодаря предыдущему опыту столкновения с атипичной пневмонией в 2006 году.
Общество
В Японии объявят режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Чрезвычайное положение в Японии из-за распространения нового коронавируса собирается объявить уже 7 апреля премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Кино
Митрополит Иларион расскажет телезрителям про Иисуса Христа
Думаю, зрители узнают много нового о Христе из этого сериала.
Здоровье
Ученые назвали три дополнительных симптома коронавируса
Существует ряд дополнительных симптомов, которые обнаруживаются при распространении вируса.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Происшествия
В Воронежской области подтвердили девять новых случаев COVID-19
Воронеж, 6 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Девять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 6 апреля.