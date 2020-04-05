Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Для этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1", ее ведомство проведет популяционное исследование.
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Роспотребнадзор пообещал провести исследование на иммунитет к COVID-19

РБК11:57

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Газета.Ru14:10

В России установят число граждан с иммунитетом к коронавирусу

РИА Новости12:25

Роспотребнадзор планирует провести исследование на выявление иммунитета к коронавирусу

ТАСС13:57

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

RT на русском11:10

В России подсчитают людей с иммунитетом к коронавирусу

Lenta.ru10:57

Роспотребнадзор посчитает россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу

Интерфакс10:37
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Общество

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 17:10
Политика

Путин поблагодарил врачей, держащих оборону от пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам поблагодарил врачей, которые держат оборону от пандемии коронавируса.
Mockva.ru 03:04
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Игры

Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков

Анкара, 5 апреля 2020, 16:30 — REGNUM Mount & Blade II: Bannerlord установила новый рекорд по количеству игроков.
REGNUM 09:30
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Политика

Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.
РБК 03 апреля в 20:01
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru 17:51
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
РБК 03:20
Кино

Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»

По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Деловое.ТВ 09:08
Общество

Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой

Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Известия 16:48
Экономика

Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
РБК 16:34
Происшествия

Полиция задержала в подмосковном Королеве местного активиста Романа Иванова

Иванов известен как автор публикаций о земельных работах в городе, против которых выступают жители Королева.
Эхо Москвы 18:03
Экономика

Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения (Синьхуа)

В докладе говорится, что в 2019 году около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства.
ИноСМИ 17:58
Религия

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБК 14:39
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Здоровье

Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
ToDay News Ufa 09:02
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Политика

Пушков высмеял американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран мира к эпидемии.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье

В Нижегородской области скончались две пожилые женщины с коронавирусом

Нижний Новгород, 5 апреля 2020, 21:57 — REGNUM В Нижегородской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 14:57
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Транспорт

РЖД отменили поезда в Калининград

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
Взгляд.ру 07:04
Спорт

Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг

Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Игромания.ру вчера в 14:19
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Здоровье

Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19

Согласно статистике китайских медиков, один инфицированный коронавирусом за пять суток в среднем может заразить еще двух-трех человек.
РИА Новости 09:20
Автоспорт

Леклер выиграл виртуальный Гран-при Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем второго виртуальный Гран-при «Формулы-1».
Sport24.ru 17:04
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
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