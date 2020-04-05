Коронавирус
Российская газетаВ России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Для этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1", ее ведомство проведет популяционное исследование.
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Общество
Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Политика
Путин поблагодарил врачей, держащих оборону от пандемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам поблагодарил врачей, которые держат оборону от пандемии коронавируса.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Игры
Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков
Анкара, 5 апреля 2020, 16:30 — REGNUM Mount & Blade II: Bannerlord установила новый рекорд по количеству игроков.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Политика
Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Общество
Заболевший коронавирусом врач «Реймса» покончил с собой
Врач французского футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес, заразившийся коронавирусом, совершил самоубийство, пишет 5 апреля Le Parisien.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
Происшествия
Полиция задержала в подмосковном Королеве местного активиста Романа Иванова
Иванов известен как автор публикаций о земельных работах в городе, против которых выступают жители Королева.
Экономика
Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения (Синьхуа)
В докладе говорится, что в 2019 году около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Политика
Пушков высмеял американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран мира к эпидемии.
Здоровье
В Нижегородской области скончались две пожилые женщины с коронавирусом
Нижний Новгород, 5 апреля 2020, 21:57 — REGNUM В Нижегородской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Транспорт
РЖД отменили поезда в Калининград
С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
Спорт
Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Здоровье
Врачи узнали, сколько людей может заразить один пациент с COVID-19
Согласно статистике китайских медиков, один инфицированный коронавирусом за пять суток в среднем может заразить еще двух-трех человек.
Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный Гран-при Формулы-1
Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем второго виртуальный Гран-при «Формулы-1».
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.