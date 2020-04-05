Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Для этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1", ее ведомство проведет популяционное исследование.
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Власти установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

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За первые три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого объем выданных кредитов вырос на 89%, а количество на 51%, сообщил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
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