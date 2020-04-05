Коронавирус
Российская газетаВ России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Для этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1", ее ведомство проведет популяционное исследование.
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Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Общество
Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян
Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
Общество
Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля
В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские
Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке
Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
Общество
Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы
Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Гаджеты
Intel представила процессоры 10-го поколения серии H для ноутбуков
Компания Intel представила процессоры 10-го поколения серии "H" для ноутбуков.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Футбол
Смолов согласовал с «Сельтой» свой отъезд из Испании
Форвард «Сельты» Федор Смолов согласовал с клубом свой отъезд из Испании.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Игры
Epic Games показала скриншоты из игры от Джей Джей Абрамса
Epic Games опубликовала скриншоты из мобильной игры Spyjinx, которую она разрабатывает совместно с кинорежиссёром Джей Джей Абрамсом.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Здоровье
Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус
Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
Экономика
Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку
За первые три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого объем выданных кредитов вырос на 89%, а количество на 51%, сообщил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.