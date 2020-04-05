Коронавирус
Российская газетаВ России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Для этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1", ее ведомство проведет популяционное исследование.
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Здоровье
Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки
44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта.
Политика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Экономика
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Происшествия
В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин
31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19
Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Политика
Трамп пожелал выздоровления Джонсону
Президент США Дональд Трамп от лица американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который был госпитализирован для проведения анализов.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Политика
СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру
Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.
Культура
6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Заводы Pepsi и Mercedes в Подмосковье не остановят на время изоляции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, как и в каком режиме будут работать крупные и средние предприятия области в период самоизоляции, срок которого президент страны Владимир Путин продлил до конца апреля.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Космос
Свисток смерти, песня мохо и радио УВБ-76: 8 самых жутких аудиозаписей, найденных в Сети
Участники сообщества Reddit.com поделились самыми жуткими аудиозаписями, найденными на просторах Сети.
Общество
На Украине вступили в силу жесткие карантинные меры
Решение правительства о введении жестких карантинных мер в связи с распространением нового коронавируса вступило в силу на Украине.
Наука
Mazda ведет работу над биотопливом
Правда, в компании Mazda делают ставку на электрические двигатели, так как они уже сейчас способны помочь снизить уровень загрязнения атмосферы, а ДВС, работающие на биотопливе - это пока ещё исследовательский проект.
Наука
Установлено, сколько пластика может съесть животное
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Футбол
«Челси» начал переговоры с Коутиньо
Руководство лондонского «Челси» начало переговоры с полузащитником каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо.