Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Для этого, как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1", ее ведомство проведет популяционное исследование.

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

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