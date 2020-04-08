с чего всё началось

5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

Футбол Нолито считает, что Головин может стать игроком экстра-класса Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.

Шоу-бизнес Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз Борис Грачевский, которому 71 год, в четвертый раз стал отцом. Новостью о радостном событии режиссер поделился в социальной сети.

Общество В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Экономика Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.

Общество Парковка в Москве станет бесплатной для медиков Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил ввести бесплатную парковку для волонтеров и врачей, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Политика Сандерс вышел из президентской гонки Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".