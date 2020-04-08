Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
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с чего всё началось
Врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, получат ежемесячную дополнительную выплату в 80 000 руб., объявил
 президент России Владимир Путин.
Ведомости09:11

Подробнее о событии

В России установят спецвыплату медикам, борющимся с коронавирусом

РИА Новости09:08

Путин предложил доплачивать работающим с коронавирусом врачам до 80 тыс

РБК09:37

Брянские врачи получат по 80 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом

БрянскToday09:28

Доплаты медикам, «открытие» Уханя. Главное о коронавирусе за 8 апреля

ТАСС12:22

Путин поручил обеспечить спецвыплаты врачам

Коммерсантъ08:51

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

Lenta.ru09:48

Путин обещал работающим с больными COVID-19 медикам ежемесячные доплаты

Интерфакс08:45
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Футбол

Нолито считает, что Головин может стать игроком экстра-класса

Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.
News.ru 02:48
Шоу-бизнес

Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Борис Грачевский, которому 71 год, в четвертый раз стал отцом. Новостью о радостном событии режиссер поделился в социальной сети.
OAnews 10:19
Общество

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 14:42
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон

ЭндлессГеймОвер 03:16
Авто

Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега

Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
МонаВиста вчера в 12:04
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:28
Общество

Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка

МордовМедиа вчера в 13:12
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM 13:42
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости 14:14
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Экономика

Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Forbes 13:48
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тыс. человек

В США коронавирусом инфицированы 401 тыс. 166 человек, умерли почти 13 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 13:32
Общество

В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 14:14
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Газета.Ru 13:24
Общество

Парковка в Москве станет бесплатной для медиков

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил ввести бесплатную парковку для волонтеров и врачей, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
РИАМО 14:39
Политика

Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Коммерсантъ 11:29
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru вчера в 04:22
Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
Общество

Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
РБК 11:56
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