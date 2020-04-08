Коронавирус
Lenta.ruПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
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с чего всё началось
Врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, получат ежемесячную дополнительную выплату в 80 000 руб., объявил президент России Владимир Путин.Ведомости09:11
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Нолито считает, что Головин может стать игроком экстра-класса
Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.
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Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Борис Грачевский, которому 71 год, в четвертый раз стал отцом. Новостью о радостном событии режиссер поделился в социальной сети.
Общество
В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом
У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
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Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон
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Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега
Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка
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Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
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Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Экономика
Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тыс. человек
В США коронавирусом инфицированы 401 тыс. 166 человек, умерли почти 13 тысяч, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Общество
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Общество
Парковка в Москве станет бесплатной для медиков
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил ввести бесплатную парковку для волонтеров и врачей, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
Политика
Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Наука
Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.