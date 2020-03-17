Общество

Газета.RuГазета.RuВ России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Интерфакс08:25

Власти утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

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В России вырастут социальные пенсии

URA.Ru09:12

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Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 г. N 270 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий»

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