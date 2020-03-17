Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Футбол Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.

Религия Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.

Политика Россия ограничивает въезд иностранцев Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Футбол БАТЭ обновил эмблему Пресс-служба БАТЭ показала новую эмблему клуба. Новый логотип команды из Борисова выполнен в минималистичном стиле.

Шоу-бизнес Виторган опроверг сожительство с Нинидзе Актер Максим Виторган, после развода с Ксенией Собчак встретивший новую любовь в лице актрисы Нино Нинидзе, опроверг слухи о скорой свадьбе.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Общество Путин призвал россиян не покупать продукты впрок Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).

Экономика Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Происшествия СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко Следственный комитет России возобновил расследование дела о похищении российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.