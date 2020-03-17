Общество
Газета.RuВ России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Здоровье
Врач озвучил способ защиты от коронавируса
Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Религия
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Политика
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Футбол
БАТЭ обновил эмблему
Пресс-служба БАТЭ показала новую эмблему клуба. Новый логотип команды из Борисова выполнен в минималистичном стиле.
Шоу-бизнес
Виторган опроверг сожительство с Нинидзе
Актер Максим Виторган, после развода с Ксенией Собчак встретивший новую любовь в лице актрисы Нино Нинидзе, опроверг слухи о скорой свадьбе.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Космос
Астроном-любитель потратил 2 года на впечатляющее фото туманности
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Общество
Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Политика
Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
Экономика
Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти
Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Армия и оружие
США отменяют крупнейшие учения в Африке из-за коронавируса
Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов приняло решение отменить крупномасштабные учения «African Lion 2020».
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут
По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Хоккей
IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
Футбол
ФИФА перенесла клубный чемпионат мира по футболу
Клубный чемпионат мира по футболу — 2021 перенесен, заявила ФИФА 17 марта на своем сайте.
Происшествия
СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России возобновил расследование дела о похищении российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.