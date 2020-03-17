Общество

Газета.RuГазета.RuВ России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Российская газета12:47

Мишустин проиндексировал пенсии на 6,1%

Газета.Ru14:16

Правительство утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

ТАСС08:17

Власти утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

РИА Новости10:13

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Агентство Москва08:17

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

РБК10:32
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
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Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
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За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
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Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
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Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
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Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

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Российская газета 11:25
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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
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С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
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Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
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Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
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США отменяют крупнейшие учения в Африке из-за коронавируса

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов приняло решение отменить крупномасштабные учения «African Lion 2020».
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Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут

По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
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«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
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