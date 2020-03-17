Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

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