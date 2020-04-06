Коронавирус
РИА НовостиВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, действовать оно начинает задним числом — со дня вступления в силу федерального закона, дополнением к которому является.63.ru03:29
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Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах
Будущее России. Национальные проекты02:26
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Шоу-бизнес
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В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла
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Курс доллара опустился ниже 76 рублей
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Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
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В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Экономика
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Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Футбол
Кержаков назвал трех лучших футболистов сезона в РПЛ
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Названы новые даты парада Победы и голосования по Конституции
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Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.