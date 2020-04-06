Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению
, действовать оно начинает задним числом — со дня вступления в силу федерального закона, дополнением к которому является.
63.ru03:29

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Правительство утвердило максимальный долг для кредитных каникул

63.ru03:29

В России утвердили максимальные размеры займов для получения кредитных каникул

RT на русском11:17

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения отсрочки

Коммерсантъ04:22

Названо условие для получения кредитных каникул по ипотеке

РИА Новости12:47

Власти РФ определили максимальный размер ссуды для получения кредитных каникул

Интерфакс03:10

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах

ТАСС02:49

Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах

Будущее России. Национальные проекты02:26
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

Локомотив пассажирского поезда загорелся в Липецкой области

Газета.Ru 12:48
Общество

Кадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

РИА Новости 09:13
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Газета.Ru 01:35
Политика

Меркель назвала коронавирус самым большим испытанием для ЕС в истории

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что коронавирус поставил Евросоюз перед самым большим испытанием с момента его основания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:19
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости 12:00
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Авто

Fisker Ocean получит версию для бездорожья

Глава компании Fisker Хенрик Фискер опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter изображение внедорожной версии электрического кроссовера Ocean, который пока что ещё не был презентован.
Goroday.ru 08:23
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Технологии

Компания Tesla представила прототип аппарата ИВЛ

По словам главы Tesla Илона Маска, ИВЛ будут выпускать на заводе компании в Буффало.
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Шоу-бизнес

Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей

Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Актуальные Новости 09:05
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:56
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
RT на русском 13:13
Общество

В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура.
Страна Советов on-line 12:40
Футбол

«Ливерпуль» узнал стоимость Траоре

24-летнего форварда оценили в 70 миллионов фунтов стерлингов.В услугах Траоре заинтересованы «Бавария», а также «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Soccer.ru 12:43
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 10:42
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

Inc-news.ru 11:44
Транспорт

Шесть нижегородских маршруток прекращают работу из-за нехватки денег

Компании «Лидер-Транс» и «Победа-НН» на время прекращают свою работу из-за нехватки денег.
Нижегородская Правда 12:36
Происшествия

В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла

Российская газета 13:30
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС 14:01
Происшествия

В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус

Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
REGNUM 09:55
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Общество

Елизавета II обратилась к нации из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II выступила с обращением к нации из-за коронавируса.
Дождь вчера в 17:39
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Общество

Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
News.ru 05:30
Футбол

Кержаков назвал трех лучших футболистов сезона в РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшими игроками текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport 06:31
Общество

Названы новые даты парада Победы и голосования по Конституции

Дата выбрана не просто так: в 1945 году парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.
НДН.инфо 06:30
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК 13:53
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