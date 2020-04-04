Коронавирус
РИА НовостиВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах
Будущее России. Национальные проекты02:26
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество
Лещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»
Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи
На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Главный инфекционист Забайкалья объяснила необходимость маски на улице
Защитную маску необязательно надевать на улице, если рядом нет других людей, заявила главный внештатный инфекционист Забайкальского края Елена Веселова 6 апреля во время прямого эфира в социальных сетях.
Общество
В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус
Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
Авто
В России автопром возвращается к работе
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом
Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
Политика
Зеленский обсудил с Помпео вопрос о кредитных гарантиях США
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео вопрос о предоставлении Киеву американских кредитных гарантий, необходимых для стабилизации украинской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Спорт
Mount & Blade II продолжает ставить рекорды по количеству игроков
Политика
Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам
Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.
Гаджеты
Появились в сети скриншоты с обоями iOS 14
В интернете появились первые скриншоты iOS 14 с новыми обоями.
Киберспорт
Fnatic обыграла Faze на ESL Pro League по CS:GO
Во второй стадии ESL Pro League принимают участие 6 команд.
Здоровье
Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска
Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Общество
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Космос
Астрономы обнаружили аномальную галактику Мессье 94
Астрономы в рамках исследований обнаружили аномальную галактику, получившую название Мессье 94.
Наука
Найден способ улучшения качества изображения тканей для медицинской диагностики
Российские ученые представили уникальный способ, который позволяет улучшить качество изображения тканей для медицинской диагностики.
Армия и оружие
Пентагон начал тестировать вакцину от коронавируса
В России испытания вакцины против коронавируса на людях начнутся в июне, препарат разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Автоспорт
Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала свое свадебное платье
Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.