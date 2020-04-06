Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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с чего всё началось
В документе говорится
, что для потребительских кредитов физлиц это 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, а для автокредитов — 600 тыс. рублей.
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