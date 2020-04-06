с чего всё началось

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

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