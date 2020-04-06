Коронавирус
РИА НовостиВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
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В документе говорится, что для потребительских кредитов физлиц это 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, а для автокредитов — 600 тыс. рублей.RT на русском02:52
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Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах
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