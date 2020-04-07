Коронавирус
Мой БрянскВ России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Правительство России утвердило максимальные размеры займов во время кредитных каникул. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ кабмина. Отмечается, что такой закон затрагивает только тех, чьи доходы сократились не менее чем на 30% в связи с пандемией коронавируса.
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В России утвердили максимальные размеры займов для получения кредитных каникул
RT на русскомвчера в 11:17
В Сбербанке назвали максимальные суммы кредита для получения кредитных каникул из-за коронавируса
Комсомольская правда05 апреля в 05:27
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Ракету-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» вывезли и установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
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МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
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ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
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Самарская область получит из федерального бюджета 124 млн рублей на доплаты врачам.
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Общество
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Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
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Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
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Продается 19-летний Mercedes-Benz SL600 без пробега за 10 млн рублей
Появившийся в продаже автомобиль комплектуется 6,0-литровой атмосферной силовой установкой V12, совместно с которой функционирует 5-ступенчатая АКПП.
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