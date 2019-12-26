Общество
Lenta.ruВ России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров в четверг, 26 декабря.
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Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах
Коммерсантъвчера в 17:42
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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