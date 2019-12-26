Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров в четверг, 26 декабря.
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