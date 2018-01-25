Общество
Lenta.ruВ России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров в четверг, 26 декабря.
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Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах
Коммерсантъвчера в 17:42
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Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая
Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Наука
Ученые выяснили, достаточно ли энергии для собственного существования вырабатывает человечество
Ученые из Международного института прикладного системного анализа в Австрии подсчитали, соответствуют ли объемы производимой на Земле энергии нуждам человечества.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Источник РБК подтвердил, что СКР проводит расследование по делу о мошенничестве (ст. 159 УК).
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире
Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.
Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Экономика
Банки намерены ввести плату за быстрые переводы через телефон
С 1 января 2020 года для банков введут комиссию за использование системы быстрых платежей.
Хоккей
Чехия — Россия 3:3 (2-й период)
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии
Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии Молодая женщина показала шрамы на откровенных фото.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Общество
В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина
«Коммунисты России» начали в Екатеринбурге сбор подписей за переименование ул. Ельцина.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Армия и оружие
В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
Футбол
Юрий Газзаев покинул пост главного тренера красноярского «Енисея»
Главный тренер красноярского «Енисея» подтвердил свою отставку.
Игры
Новая модификация для The Witcher 3 делает геймплей более реалистичным
Пользователь сайта Nexus Mods по имени Алекс Вучкович выпустил модификацию Redux для The Witcher 3. По его словам, она вносит в игру достаточно серьёзных изменений, чтобы геймплей казался более реалистичным и больше соответствовал лору вселенной.
Происшествия
80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист Вячеслав смог самостоятельно задержать преступника в центре Лондона.
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Общество
В Петербурге закрылось больше тысячи магазинов за год
За прошедший год в Северной столице прекратили работу более тысячи магазинов. Однако эксперты отмечают, что в 2020-м рынок стабилизируется.
Общество
Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Общество