Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров в четверг, 26 декабря.
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В России разрешили регистрировать автомобили в автосалонах

ТАСС01:55

Машина только на одного

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В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

РИА Новости07:38

Новые правила регистрации автомобилей разъяснили

Телеканал 360°09:33

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Известиявчера в 23:50

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

РБКвчера в 19:02

Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах

Коммерсантъвчера в 17:42
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