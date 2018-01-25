Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров в четверг, 26 декабря.
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РБКвчера в 19:02

Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах

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Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку "Волхов".
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Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
РБК 04:48
Политика

Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
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Стал известен срок запуска электричек из Крыма в Краснодар и Анапу

Телеканал 360° 04:15
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Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
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Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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«Интересно, что на первый взгляд случайные насильственные смерти римских императоров — на протяжении более чем четырех веков, на фоне быстро менявшегося мира — систематически следовали структуре, заданной инженерными статистическими моделями», — резюмирует Джозеф Салех.
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Мобильный интернет в России подешевел в два раза

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
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Причиной отравления стал осветляющий крем, который пострадавшая купила в Мексике.
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WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
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Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина

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Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

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