с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Политика У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

Авто Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.

Происшествия На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали рой землетрясений Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Наука Каменные орудия эпохи палеолита подошли под конкретные задачи Британские ученые выяснили, что жители ущелья Олдувай в Танзании, населявшие территорию в эпоху палеолита (примерно 1,8-2 миллиона лет назад), создавали каменные инструменты под конкретные задачи.

Общество В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Происшествия Постпреда Свердловской области в Москве заподозрили в браконьерстве Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, один из задержанных является постпредом Свердловской области в Москве Александром Овчаровым.

Шоу-бизнес Операцию на колене перенес Юрий Антонов Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.

Финансы Курс валют сегодня: евро падает на торгах В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.

Армия и оружие Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани Третьего января американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, президент США Дональд Трамп заявил, что тот планировал взрыв одного из американских посольств, но не привел никаких деталей.