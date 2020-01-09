Экономика
Lenta.ruВ России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета08:39
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Гаджеты
Таинственная видеокарта AMD Radeon обогнала топовую GeForce RTX 2080 Ti в тесте OpenVR
Генеральный директор AMD Лиза Су ранее уже намекала на «большой Navi», то есть на топовую видеокарту, которая неофициально называется Radeon RX 5900/5900 XT.
Шоу-бизнес
Милла Йовович набрала более 20 килограммов
Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Политика
NYT показала видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
Газета The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где, как предполагает издание, иранская ракета попадает в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как разбился.
Общество
Брянцы 10 января смогут увидеть Лунное затмение
Жители Брянской области, как и все россияне, вечером 10 января смогут увидеть Лунное затмение.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Политика
Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон
Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Армия и оружие
У авиабазы к северу от Багдада упала ракета
В окрестностях авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль к северу от Багдада упала ракета неизвестного происхождения.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Политика
Оппозиция заблокировала здание администрации президента Абхазии
Представители оппозиции заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента.
Футбол
Фанат, оскорблявший Балотелли, отстранен от посещения матчей на 5 лет
Болельщик, оскорблявший на расовой почве нападающего «Брешиа» Марио Балотелли, получил пятилетний запрет на посещение матчей, сообщает Sky Sports.
Технологии
Главные особенности Sony PlayStation 5 еще не раскрыты
По словам Райана у Playstation 5 есть ряд особенностей, которые выделяют ее от прошлых поколений приставок, и эти особенности еще не раскрыты.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Зеленский дал обещание семьям погибших при крушении самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране, и пообещал им выяснить причины трагедии.
Здоровье
78 медработников 13 часов разделяли сросшихся близняшек
Мерси и Гуднесс, сросшихся в области груди и живота, разделяли около 13 часов сразу в двух операционных палатах.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
Хоккей
Квартальнов о поражении от «Торпедо»: Всех надо казнить, а меня – вешать первым
Всех игроков казанского «Ак Барса» стоит казнить.
Здоровье
Кому не грозит рак желудка, рассказали врачи
Как считают врачи, в зоне риска этого вида рака находятся люди, страдающие воспалением слизистой оболочки желудка и язвенной болезнью.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Общество
Ошибка при заваривании чая превращает его в яд
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали ошибки, которые любители совершают во время приготовления чая: Его надо обязательно заливать кипятком, но некоторые почему-то игнорируют надпись, сделанную на пачке.