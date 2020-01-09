с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Общество В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны.

Политика Акции Boeing подорожали после заявления Трампа про ракету На фоне заявления президента США Дональда Трампа о причинах крушения в Тегеране пассажирского самолета Boeing 737 акции авиапроизводителя на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали .

Транспорт Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

Политика Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.