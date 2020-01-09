Экономика
Lenta.ruВ России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета08:39
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10 января начнется стажировка нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».
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Общество
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Политика
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В случае необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение.
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Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Футбол
Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
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Два новых долларовых миллиардера появились в России
В России появились два новых долларовых миллиардера.
Шоу-бизнес
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Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
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Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
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Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
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Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Наука
Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше
При проведении проекта China-PAR, стартовавшего еще в 1998 году, было установлено, что наименее всего подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше те люди, которые регулярно пьют зеленый чай.