Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
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Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

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Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
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Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки

За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
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В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
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Протестующие попытались захватить резиденцию президента Абхазии

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Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»

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Продюсер Resident Evil 3 Remake: «Мы внесем больше изменений, чем при работе над RE 2»

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Российские власти хотят начать штрафовать ресурсоснабжающие организации, которые незаконно завышают цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

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